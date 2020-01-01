Комплекс автоматизированной торговли в первую очередь подходит для тех, кто не владеет фундаментальными знаниями рынка и для тех, кто хочет сэкономить своё время, посвящаемое торговому процессу.

АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО

Оплата за использование инструмента, составляет 10% от прибыли.

При подключении робота, Вы ничего не платите.

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИ

Торговый процесс совершенно не требует от Вас постоянного нахождения у включённого компьютера и наличия бесперебойного интернет соединения. Всё, что требуется: настроить и запустить процесс!

​

Во время рыночных потрясений и публикации важных новостей - наши специалисты исключают данные активы из работы.