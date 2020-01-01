Автоматический комплекс AITQP
Позволяет получать пассивный доход и экономить временные ресурсы.
Комплекс автоматизированной торговли в первую очередь подходит для тех, кто не владеет фундаментальными знаниями рынка и для тех, кто хочет сэкономить своё время, посвящаемое торговому процессу.
Поддержка Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP,iOS,Android
АБСОЛЮТНО
БЕСПЛАТНО
При подключении робота, Вы ничего не платите.
Оплата за использование инструмента, составляет 10% от прибыли.
ПОЛНОСТЬЮ
АВТОМАТИЧЕСКИ
Торговый процесс совершенно не требует от Вас постоянного нахождения у включённого компьютера и наличия бесперебойного интернет соединения. Всё, что требуется: настроить и запустить процесс!
Во время рыночных потрясений и публикации важных новостей - наши специалисты исключают данные активы из работы.
МАКСИМАЛЬНО
ПРОСТО
Нет необходимости иметь мощный компьютер, ведь подключиться можно с любого устройства, имеющего доступ в интернет, даже с мобильного телефона.
Полный контроль над торговлей имея возможность настроить систему так, как подходит Вам.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА
Настройка личного кабинета исходя из ваших личных предпочтений (объём счёта, срок планируемой торговли, текущее состояние рынка, инструменты портфеля и т.д.).
Новые и важные обновления в системе AITQP
Мощный и простой в использовании сервис автоматизированной торговли AITQP помогает в несколько кликов автоматизировать рабочий процесс, учитывая все индивидуальные особенности учетной записи, что позволяет сделать еще эффективнее процесс работы. Благодаря высокой производственной мощности, скорость Вашего интернет-соединения и технические характеристики компьютера не имеют значения
НОВИНКА
Активизированные UPS источники, позволяющие работать бесперебойно
Более 15 используемых стратегий
УЛУЧШЕНО
Более 60 используемых инструментов для торговли
УЛУЧШЕНО
Технический и фундаментальный анализ рынка
НОВИНКА
Полная диверсификация, позволяющая минимизировать риски
УЛУЧШЕНО
Система реагирует на рыночные изменения в режиме реального времени, именно поэтому защищает Ваш счёт от отрицательного баланса
НОВИНКА
Мощное серверное оборудование обеспечивающее
максимальную производительность
УЛУЧШЕНО
Система не требует установки и привязки к конкретному устройству. Взаимодействие с системой доступно через любое устройство
УЛУЧШЕНО
Полностью автоматически
Робот работает без Вашего участия, автоматически подключаясь и отключаясь от процесса
Простота в применении
Архитектура системы построена на базе всемирно известных процессоров. Система имеет возможность работать по различным направлениям финансового рынка: валютный сектор (форекс), цифровые валюты (криптовалюты), акции и индексы, металлы и др. Система не является набором простых алгоритмов, которые могут служить навигацией в режиме ручной торговли. Система является полностью автоматическим сервисом, совмещающим в себе технический и фундаментальный анализ рынка.
1.
Заявка
на подключение
2.
Выбор подходящего
плана
3.
Регистрация
учетной записи
4.
Подключение и настройка системы
Для кого это актуально?
Как правило, людей использующих комплекс автоматизации объединяет одна общая цель: получать пассивный доход и экономить временные ресурсы. Комплекс автоматизированной торговли в первую очередь подходит для тех, кто не владеет фундаментальными знаниями рынка и для тех, кто хочет сэкономить своё время, посвящаемое торговому процессу.
Систему автоматизации it-lab используют, как новички, которые хотят быть участниками рынка, но не владеют знаниями и навыками торговли, так и опытные трейдеры, которые прекрасно справляются с ручной торговлей, но хотят экономить своё время и перевести процесс в полностью автоматический режим.
Контакты:
Тел:.+7 812 408-57-36
Skype: live:.cid.dba2b5d791f5e3de
Адрес: Санкт - Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. Д, Центральный район, налоговая № 11. Бизнес-центр "Преображенский"
Региональные представители консультационного отдела: